Мировые цены на нефть продолжили рост

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром выросли в цене до 64,70 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,47%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,62 доллара за баррель, прибавив 0,84%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.