Регистрация | Вход |
USD: 24,67 -0,0946  EUR: 27,27 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 11:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
5445
Версия для печати

Мировые цены на нефть продолжили рост

Мировые цены на нефть продолжили рост

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром выросли в цене до 64,70 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,47%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,62 доллара за баррель, прибавив 0,84%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.