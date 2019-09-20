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В Украине самый высокий уровень пожарной опасности

В Украине самый высокий уровень пожарной опасности

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Спасатели выдали предупреждение о пожарной опасности на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 20 сентября в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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В Киеве и Киевской области 20 сентября также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, добавили спасатели.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 20 сентября в Украине до 19 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, пожары, ГСЧС, Укргидрометцентр
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