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В Карпатах снова снежит

В Карпатах снова снежит

КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на 8:00 в Карпатах снова идет мелкий снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, передает УНН.

"На горе Поп Иван Черногорский - облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Добавим, по прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Напомним, утром в среду, 18 сентября, в Карпатах падал первый мелкий снег в этом сезоне.

Источник: УНН
Теги: погода, снег, Карпаты
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