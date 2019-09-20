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АЭС Украины увеличили суточное производство электроэнергии

АЭС Украины увеличили суточное производство электроэнергии

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 205,92 млн кВт-ч электроэнергии, что на 0,55% больше по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"За прошедшие сутки, 19 сентября, станциями выработано произведено 205,92 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также указано, что 20 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 110-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 43-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 128-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 300-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 720 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 990 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 18 сентября АЭС было произведено 204,79 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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