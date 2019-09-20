UNICEF отправил в ОРДЛО медикаменты

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Детский фонд ООН UNICEF отправил на временно оккупированные территории на Востоке Украины гуманитарную помощь весом 649,2 кг. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

“Вчера через КПВВ „Новотроицкое“ на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской областей направлено товары медицинского назначения весом 649,2 кг.

В пресс-службе также добавили, что сегодня, 20 сентября, пропускные операции на всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя. Контрольные пункты въезда-выезда будут работать с 7:00 до 18:30.

Напомним, на прошлой неделе на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей отправили 15,5 тонны гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.