Рада сегодня рассмотрит проект Бюджета-2020

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом УНН передает со ссылкой на сайт ВРУ.

"Министр финансов Оксана Маркарова представит народным депутатам проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", № 2000", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроекты по совершенствованию Государственного бюро расследований и ответственности судей.

Также планируется принять решение по ряду законопроектов, касающихся военной сферы, и законопроект по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение нескольких проектов законов во втором чтении, в частности об организации обороны государства, детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также по совершенствованию правовой охраны географических указаний.

Напомним, во время обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после пересмотра макропрогнозов.