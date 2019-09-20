Регистрация | Вход |
USD: 24,67 -0,0946  EUR: 27,27 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 11:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5850
Версия для печати

Рада сегодня рассмотрит проект Бюджета-2020

Рада сегодня рассмотрит проект Бюджета-2020

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом УНН передает со ссылкой на сайт ВРУ.

"Министр финансов Оксана Маркарова представит народным депутатам проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", № 2000", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроекты по совершенствованию Государственного бюро расследований и ответственности судей.

Также планируется принять решение по ряду законопроектов, касающихся военной сферы, и законопроект по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение нескольких проектов законов во втором чтении, в частности об организации обороны государства, детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также по совершенствованию правовой охраны географических указаний.

Напомним, во время обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после пересмотра макропрогнозов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минфин, Оксана Маркарова, Бюджет-2020

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.