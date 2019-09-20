Убийство трех работников АЗС в Николаеве: злоумышленнику сообщено о подозрении

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Николаеве следователи сообщили о подозрении в совершении преступления мужчине, который расстрелял трех работников АЗС. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

“19 сентября следователи Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области по согласованию с процессуальным руководителем Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. Ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц) 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство”, — говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября появилось сообщение, что в Николаеве застрелили трех сотрудников АЗС.

В связи с этим полиция перекрыла выезды из города.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве.

У задержанного по подозрению в убийстве были изъяты четыре пистолета.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.