В Николаевской области разоблачили главу общественной организации в вымогательстве 40 тысяч гривен

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Николаевской области главу областной общественной организации по поддержке фермеров и частных землевладельцев уличили в вымогательстве денег. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, “общественный деятель” требовал и получил 40 тысяч гривен от местного предпринимателя за согласование вопроса о выделении фермерскому хозяйству бюджетных средств для финансовой помощи.

Правоохранители задокументировали, что глава ОО при содействии начальника профильного департамента облгосадминистрации и руководителя регионального отделения Укргосфонда организовали противоправную схему хищения бюджетных средств. За 10% “отката” злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте сразу после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на банковский карточный счет.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности чиновников, причастных к противоправной сделки.

Напомним, в Днепре разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег из местных представителей коммерческих структур, представляясь вроде бы руководителями подразделений СБУ.