В Хмельницкой области горела недействующая птицеферма

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Хмельницкой области произошел пожар на недействующей птицеферме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 19 сентября, в 11:59, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре недействующего здания бывшей птицефермы в пгт Виньковцы Хмельницкой области.

Прибыв на место вызова спасатели установили, что огонь распространился на всю площадь здания.

Пожар площадью 960 кв.м. был локализован в 12:40 и ликвидирован в 13:10.

Несчастных случаев при пожаре не было. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ночью, 20 сентября, в Волынской области возник пожар в здании Луцкого гарнизонного военного госпиталя.