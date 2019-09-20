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В Хмельницкой области горела недействующая птицеферма

В Хмельницкой области горела недействующая птицеферма

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Хмельницкой области произошел пожар на недействующей птицеферме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 19 сентября, в 11:59, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре недействующего здания бывшей птицефермы в пгт Виньковцы Хмельницкой области.

Прибыв на место вызова спасатели установили, что огонь распространился на всю площадь здания.

Пожар площадью 960 кв.м. был локализован в 12:40 и ликвидирован в 13:10.

Несчастных случаев при пожаре не было. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ночью, 20 сентября, в Волынской области возник пожар в здании Луцкого гарнизонного военного госпиталя.

Источник: УНН
Теги: пожары, Хмельницкий и Хмельницкая область, ГСЧС
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