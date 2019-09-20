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Пятница, 20 сентября 2019, 10:30 • Роман Рудской • 4725
В Хмельницкой области горела недействующая птицеферма
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Хмельницкой области произошел пожар на недействующей птицеферме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 19 сентября, в 11:59, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре недействующего здания бывшей птицефермы в пгт Виньковцы Хмельницкой области.
Прибыв на место вызова спасатели установили, что огонь распространился на всю площадь здания.
Пожар площадью 960 кв.м. был локализован в 12:40 и ликвидирован в 13:10.
Несчастных случаев при пожаре не было. Причина пожара устанавливается.
Напомним, ночью, 20 сентября, в Волынской области возник пожар в здании Луцкого гарнизонного военного госпиталя.
Источник: УНН