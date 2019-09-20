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В Ивано-Франковске совершил аварийную посадку самолет "Валенсия-Киев"

В Ивано-Франковске совершил аварийную посадку самолет "Валенсия-Киев"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Вечером в четверг, 19 сентября, в Прикарпатье спасателям поступило сообщение, что в международный аэропорт “Ивано-Франковск” совершает аварийную посадку авиарейс “Валенсия-Киев”, пишет УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Чрезвычайники отметили, что в: “21.26 в ОКЦ УГСЧС поступило сообщение о том, что в международный аэропорт „Ивано-Франковск“ совершает аварийную посадку авиарейс „Валенсия — Киев“. Общее количество пассажиров (в т.ч. экипаж) 90 человек”.

К месту происшествия выезжали два выше. ДПРЧ-1, очередная смена ОКЦ, оператор. Подготовлено к выезду АППГ ЧСПТ.

“В 21.37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 для подразделений УГСЧС подана команду — отбой. Причина аварийной посадки — освещение датчика неисправности шасси”, — добавили в управлении.

Как писал ранее УНН, самолет “Аэрофлота” совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, ГСЧС
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