Нардепы начали рассматривать проект Госбюджета-2020

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Народные депутаты приступили к рассмотрению проекта Государственного бюджета на 2020 год (регистрационный номер 2000). Представляет проект Госбюджета-2020 в парламенте министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

“Мы приложили максимум усилий, чтобы вам максимально качественный бюджет, который обеспечивает эффективное расходование средств налогоплательщиков и позволяет нам достичь экономического роста и максимально его ускорить”, — отметила Маркарова. Она отметила, что документ готовился в очень сжатые сроки, поскольку новое правительство было сформировано лишь 29 августа.

По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, проект Госбюджета на 2020 год рассматривается по процедуре полного рассмотрения.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в ходе обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после просмотра макропрогнозов.