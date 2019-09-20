Стефанчук оценил проект Бюджета-2020

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год есть много спорных вопросов и недостатков. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент УНН.

"Мы видим там (в проекте Госбюджета на 2020 год - ред.) много недостатков, мы будем об этом говорить. Вопрос цифр, вопрос соотношения минимальной заработной платы, минимального потребительского уровня. Все вызывает вопросы. Поэтому сегодня проведем дискуссию. Я думаю, что после нее, мы поработаем вместе над документом", - рассказал Стефанчук.

Он также отметил, что не были выделены деньги на те области, в которых хотелось бы видеть рост.

Сам Стефанчук не смог дать окончательного ответа, будет ли сегодня голосование за проект Бюджета-2020.

"Все зависит от того, как он будет представлен. Бюджет сегодня не единственный вопрос, сегодня стоит множество других вопросов", - добавил он.

На вопрос, изменится ли цифра по росту ВВП ко второму чтению Бюджета, Стефанчук отметил, что это вопрос к Кабмину.

"Это вопрос к Кабинету министров, наше сотрудничество будет с ними. Они вносят эту версию, это тот процент, а не какой был обещан. Мы будем говорить о росте и о том, чтобы обещания перед Верховной Радой и Президентом были выполнены", - акцентировал он.

Напомним, представитель правительства в ВР Верещук заявила, что из-за укрепления гривны бюджет просел на 10%.