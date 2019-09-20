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Маркарова объяснила, почему в проекте бюджета сократили средства на поддержку АПК

Маркарова объяснила, почему в проекте бюджета сократили средства на поддержку АПК

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В проекте Госбюджета-2020 на поддержку агропромышленного комплекса было заложено меньше средств, поскольку в предыдущие годы заложенные средства не использовались в полном объеме. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.

“Те средства, которые выделялись на поддержку АПК в предыдущие два года, — я призываю посмотреть, как они использовались, и каждый раз в конце года половина этих средств возвращалась в бюджет или перераспределялась на другие программы. Для чего использовать эти средства на программы, которые не используют их в течение года?”, — отметила Маркарова, отвечая на вопрос, почему на поддержку АПК в госбюджете-2020 заложено только 78 млн грн на проведение земельной реформы.

По ее словам, в предыдущие годы выделяли также средства на наведение порядка, в частности в Госсгеокадастре, впрочем этого сделано не было. В следующем году правительство планирует навести порядок в этой сфере.

При этом она добавила, что 4,4 млрд грн в проекте бюджета на 2020 год заложено на поддержку фермеров для того, чтобы они могли покупать землю за кредитные средства. Да, эти деньги пойдут на непосредственное атування ставки банковского кредита, а также на создание фонда для обеспечения кредитов для аграриев.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Бюджет-2020
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