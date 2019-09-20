В посольстве США отметили успехи Украины в сфере открытых данных

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина по международным исследованиям сейчас имеет наиболее развитую экосистему открытых данных в Восточной Европе. Об этом сегодня сообщила во время Open Data Forum заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент УНН.

"Украина уже признана за свои успехи в том, чтобы создавать пакеты открытых данных. На данный момент, по международным исследованиям, Украина сейчас имеет наиболее развитую экосистему открытых данных в Восточной Европе. И это очень важно", - сказала Квин.

Напомним, по словам вице-премьера - главы Минцифры Михаила Федорова, Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Как сообщал УНН, по словам Федорова, государство должно превратиться в простой сервис, как Uber или Booking - для того, чтобы граждане могли быстро получать помощь от государства.