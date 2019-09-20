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При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, еще 5 ранены

При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, еще 5 ранены

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В результате перестрелки в Вашингтоне, в районе Колумбия Хайтс, вечером 19 сентября один человек погиб, еще пятеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на телеканал Fox 5.

Сообщается, что сигнал о стрельбе поступил в полицию приблизительно в 22:06. По данным полиции, в ходе стрельбы были ранены пять мужчин и одна женщина. Один из них погиб. Оставшихся пять доставили в местные больницы в состоянии разной степени тяжести.

Напомним, при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали.

Источник: УНН
Теги: США, Вашингтон, погибшие, раненые, стрельба
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