Дело Мартыненко передали в другой суд

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Шевченковский райсуд Киева сегодня направил в Киевский апелляционный суд для решения вопроса о передаче в Высший антикоррупционный суд дело по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостокГОК". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Принято решение о направлении дела в Киевский апелляционный суд для решения вопроса о направлении в Высший антикоррупционный суд (ВАКС)", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан, и ему сообщенно о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины).

25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".