Минера столичного моста Метро хотят взять на поруки три человека

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, хотят взять на поруки три человека, передает корреспондент УНН.

Изъявили желание взять на поруки бывшего участника АТО Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, народный депутат Яна Зинкевич, командир "КОРДа", а также глава МВД Арсен Аваков.

Аваков в суд не пришел, его интересы представил адвокат Андрей Тарасов.

Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.