Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусский МИД, пишет УНН.

Лукашенко принял такое решение, “понимая высокую значимость мобильности для граждан” Беларуси, сообщили в министерстве.

В рамках соглашения стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси будет снижена с 60 евро до 35 евро, а решения о выдаче виз станут принимать в срок до 10 дней (до 30 дней при дополнительной проверке).

Соглашения примут после того, как документы ратифицируют Национальное собрание Беларуси и их одобрит Европарламент.

Как сообщал УНН, издание “Коммерсант” впервые раскрыло детали программы экономической интеграции России и Беларуси. Премьер-министры двух стран согласовали ее 6 сентября, но официально она пока не публиковалась. Подлинность документа, с которым ознакомился “Коммерсант”, подтвердил источник в российском правительстве.