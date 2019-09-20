Поступления ЕСВ выросли на почти 22%

КИЕВ. 20 сентября. УНН. За восемь месяцев 2019 года в бюджет поступило 176,5 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

"В январе-августе 2019 года Государственной налоговой службой Украины обеспечено поступление 176,5 млрд грн ЕСВ. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь-август прошлого года на 21,7%, или на 31,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Так, в августе 2019 года было обеспечено 21,9 млрд грн ЕСВ, на 20%, или на 3,6 млрд грн больше августа 2018 года.

Напомним, нардепы приняли изменения по единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.