Завладениие средствами Укрзализныци: в ВАКС направлено обвинительное заключение в отношении шести лиц

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Высший антикоррупционный суд Украины направлено обвинительное заключение в отношении шести лиц, обвиняемых в завладении средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме более 98 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО "Укрзализныця" при закупке топлива в 2016-2017 годах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, среди обвиняемых 4 должностные лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Напомним, шестерым лицам сообщили о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" из-за закупки горючего по завышенным ценам.

Как сообщал УНН, семерым лицам сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця".