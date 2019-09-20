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Рада ввела обязательные электронные чеки в сфере торговли и услуг

Рада ввела обязательные электронные чеки в сфере торговли и услуг

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программное обеспечение регистраторов расчетных операций. Соответствующие решение поддержали 237 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг 1053-1 направлен на внедрение программных РРО, которые могут использоваться на ряде или на замену классическим РРО (Регистратор расчетных операций) в зависимости от потребностей и финансовых возможностей предприятия.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать детенизации оборота наличных средств, расширения фискализации расчетных операций, привлечения большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и создания таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности.

Законопроект 1073 предусматривает те же изменения в Налоговом кодексе. Кроме того, он направлен на противодействие уклонению от налогообложения крупных налогоплательщиков. В частности, проект закона предлагает гражданам вознаграждение от государства за сообщение о предпринимателе, который не выдает чек.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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