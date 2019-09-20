В Раде рассказали, каких продавцов обяжут выдавать чек покупателям

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Принятие изменений в закон об использовании РРО не коснется продавцов на рынке, которые представляют предпринимателей первой группы, тогда как предприниматели 2-4 групп будут вынуждены пользоваться аппаратами РРО. Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ, передает корреспондент УНН.

"Первая группа - рынок, в том числе "7-й километр", Хмельницкий и все остальные рынки - пожалуйста, не волнуйтесь, это вас не касается. Вторая группа - через год и плюс - 2,5 млн грн оборота (сейчас 1 млн грн оборота - будет 2,5 млн грн) вместе с теми новациями, которые мы предлагаем. И не надо покупать кассовый аппарат - надо приложение в смартфоне, и не будет тех трех фирм, у которых в прошлые годы заставляли людей покупать кассовые аппараты" , - отметила Верещук.

По ее словам, нововведения необходимы, поскольку сейчас государство и налоговые органы "не видят" мощных продавцов, которые "прячутся" за упрощенной системой налогообложения.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.