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Избрание меры пресечения минеру столичного моста Метро: суд пошел в совещательную

Избрание меры пресечения минеру столичного моста Метро: суд пошел в совещательную

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Судья Днепровского районного суда Киева, которая избирает меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, удалились в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения, резулятивная часть которой будет вынесена ориентировочно через час", - сказала судья.

Также, адвокат Белько заявил, что не согласен с прокуратурой, о содержании его подзащитного под стражей.

"Я считаю, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток является необоснованным", - сказал адвокат.

Как сообщает УНН, прокуратура просит для мужчины, который 18 сентября сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, хотят взять на поруки три человека.

Ранее, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, Украина, мост Метро
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