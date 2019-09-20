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Рада приняла изменения в закон по кинематографии

Рада приняла изменения в закон по кинематографии

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект №1058 о государственной субсидии для возврата части расходов иностранными кинематографистами при производстве фильма в Украине. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалификационных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине направлен на создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в отрасль кинопроизводства.

По мнению авторов законопроекта, реализация отдельных положений законопроекта будет способствовать популяризации украинской культуры, литературного творчества, архитектуры и тому подобное.

Напомним, 12 сентября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №1058 о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, кино
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