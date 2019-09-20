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Рада приняла за основу законопроект о военной службе

Рада приняла за основу законопроект о военной службе

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о военной службе и воинской обязанности. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона №1227 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы направлен на нормирование вопроса о возможности доукомплектования Вооруженных сил Украины до установленной законом численности за счет военнослужащих, службу которых будет приостановлено.

Он предлагает:

  • признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность Вооруженных сил Украины;
  • сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно оставили военную части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других военных формирований или добровольно сдались в плен, на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;
  • приостановление выплат таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также нераспространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих и тому подобное.

При этом нардепы решили сократить наполовину сроки подготовки законопроекта ко II чтению.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины приняли законопроект о военных стандарах НАТО.

Источник: УНН
Теги: ВР, военные
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