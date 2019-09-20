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Военный госпиталь готов принять минера моста Метро - депутат

Военный госпиталь готов принять минера моста Метро - депутат

Яна Зинкевич

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, готов принять военный госпиталь в Киеве. Об этом сообщила народный депутат Украины Яна Зинкевич на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Военный госпиталь Киева готов принять его сегодня. Письменное обязательство госпиталь предоставил, спасибо начальнику госпиталя генералу Казмирчуку, министру министерства по делам ветеранов Оксане Коляде (Гаврилюк) и министру обороны. Также госпиталь придоставит скорую с экипажем, перевезет его от здания суда в госпиталь", - написала Зинкевич.

Также, она считает, что его содержание под стражей недопустимым, необходимо проведение срочного лечения.

Напомним, народный депутат Яна Зинкевич изъявила желание взять на поруки Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Ранее, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, мост Метро
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