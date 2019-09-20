Тендерные "схемы" Госпродпотребслужбы делают невозможной диагностику бруцеллеза в Украине

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В прошлом году из-за непрозрачности тендера Госпродпотребслужбы Украины осталась без тест-систем по выявлению опасной болезни - бруцеллеза. И в этом году история повторяется - почти по аналогичному сценарию, передает УНН со ссылкой на данные ProZorro.

Так, результаты прошлогодней закупки тест-систем были отменены АМКУ из-за дискриминационного подхода Госпродпотребслужбы.

Речь о тендере, объявленном осенью 2018 года, “на закупку набора для выявления антител к бруцеллезу методом ИФА”.

Ожидаемая стоимость закупки составляла тогда 3 млн 164 тыс. грн. Предложения для участия в аукционе подали четыре компании: ООО “Ветфактор ЛТД”, ООО “Биотрейс-Групп”, ООО “Реал Диагностик” и ООО “Днепропетровская фармацевтическая компания”.

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Раскрытие тендерных предложений состоялось 1 октября 2018 года. Несмотря на то, что самую низкую цену (1 млн 800 тыс. грн) предложило ООО “Ветфактор ЛТД”, победителем тендера было определено ООО “Днепропетровская фармацевтическая компания”, которая предложила за свой товар 1 млн 820 тыс. грн.

ООО “Ветфактор ЛТД” не согласилось с решением Госпродпотребслужбы, и подало жалобу в АМКУ. Комитет рассмотрел жалобу Общества 31 октября и пришел к выводу о том, что заказчик закупки должен отклонить предложение “Днепропетровская фармацевтическая компания” как таковое, что не соответствует условиям тендерной документации. В частности потому, что в предложении победителя отсутствовал действующий документ, подтверждающий “результат валидации проведенной в международной референс-лаборатории МЭБ или в национальной референс-лаборатории ЕС”.

“Не отклонив Предложение ООО ”Днепропетровская фармацевтическая компания“ Заказчик нарушил требования части первой статьи 30 Закона, согласно которой заказчик отклоняет тендерное предложение в случае если, в частности, тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации”, — говорится в решении АМКУ.

Кроме того, Комитет заявил о том, что Госпродпотребслужба применила дискриминационный подход при рассмотрении предложений участников закупки, чем нарушила статью 3 Закона “О публичных закупках”, и обязал заказчика отменить решение об определении ООО “Днепропетровская фармацевтическая компания” победителем тендера (решение АМКУ № 11138 от 31 октября 2018 года — ред.).

отметим, что и в этом году закупка тест-систем для выявления бруцеллеза оказалась под угрозой срыва. И опять же, не обошлось без той самой “Днепровской фармацевтической компании”.

В августовском тендере Госпродпотребслужбы эта компания была признана победителем с ценой за тест-системы — 1,7 млн грн. Тогда как предложение другого участника процедуры — ООО “Диапроф-Мед” — составило чуть более 800 тыс. грн. Последнее же было безосновательно отклонено, а действия чиновников Госпродпотребслужбы снова обжалованы в АМКУ.

Свое решение об отмене победы ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания" АМКУ может вынести уже сегодня, 20 сентября.

Как писал УНН, бруцеллез — является очень опасной болезнью, не только для животных, но и людей. В 5% случаев она приводит к летальному исходу. Однако в Украине надлежащего контроля за распространением бруцеллеза — нет, говорит профессор Виктория Задорожная. Как и нет нужных тест-систем для выявления.

Поэтому, как свидетельствуют закупки Госпродпотребслужбы, хотя деньги у государства на приобретение тест-системы по диагностике бруцеллеза есть, однако потратить их по назначению и гарантировать безопасность украинцам мешают сомнительные тендерные схемы.