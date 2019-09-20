Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительстве

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня во втором чтении приняла законопроект № 1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата, передает УНН.

Законопроект № 1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине предусматривает улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

За время подготовки ко второму чтению в комитет поступило 122 предложения — 9 было учтено, а 113 отклонены.

Напомним, 11 сентября народные депутаты в первом чтении поддержали за основу законопроект № 1059 об отмене паевого взноса при строительстве.