Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 18:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7695
Версия для печати

Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительстве

Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительстве

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня во втором чтении приняла законопроект № 1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата, передает УНН.

Законопроект № 1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине предусматривает улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

За время подготовки ко второму чтению в комитет поступило 122 предложения — 9 было учтено, а 113 отклонены.

Напомним, 11 сентября народные депутаты в первом чтении поддержали за основу законопроект № 1059 об отмене паевого взноса при строительстве.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, строительство, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.