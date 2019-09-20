Нардепы приняли законопроект об издании Плана обороны Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона № 1011 о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 1011 о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства предусматривает законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру.

За время подготовки ко второму чтению в комитет поступило две поправки, первую поддержали, а вторую — отклонили.

Напомним, 12 сентября народные депутаты приняли в первом чтении за основу законопроект № 1011 по организации обороны государства, который предусматривает урегулирование издания Плана обороны Украины.