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Нардепы приняли законопроект об издании Плана обороны Украины

Нардепы приняли законопроект об издании Плана обороны Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона № 1011 о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 1011 о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства предусматривает законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру.

За время подготовки ко второму чтению в комитет поступило две поправки, первую поддержали, а вторую — отклонили.

Напомним, 12 сентября народные депутаты приняли в первом чтении за основу законопроект № 1011 по организации обороны государства, который предусматривает урегулирование издания Плана обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, оборона, законопроект
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