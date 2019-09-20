В Украине стало на 7% больше получателей субсидий

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В январе-августе 2019 года субсидии были назначены 3,16 млн домохозяйств, что на 7,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

"С начала 2019 года назначены субсидии 3 млн 159,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 7,2%", - указали в Госстате.

Всего в январе-августе 2019 года за субсидиями на оплату ЖКУ обратилось 2 млн 485,9 тыс. домохозяйств, что на 41,4% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-августе этого года составила 963,8 млн грн, в соответствующем периоде 2018-го - 761,1 млн грн.

В августе 2019 года субсидии на оплату ЖКУ получали 2 млн 274,0 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 46,9% и составил 141,8 грн.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Минсоцполитики заявили, что в Бюджете-2020 денег на субсидии достаточно.