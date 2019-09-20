Рада приняла за основу проект закона о применении ВСУ техники и оружия в особый период

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 1224 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период предусматривает:

— законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 Закона Украины “О Вооруженных Силах Украины”;

— исключение части девятой статьи 5 Закона Украины “О Государственной специальной службе транспорта” и дополнение статьи 13 настоящего Закона новыми частями по применению специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

При этом 238 парламентариев решили сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Напомним, Верховная Рада включила в повестку дня заседания проекты законов об изменениях в закон о Государственном бюро расследований и изменения по применению Вооруженными силами техники и оружия в особый период.