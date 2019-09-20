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В СНБО дали разъяснения по бюджету Украины на 2020 год

В СНБО дали разъяснения по бюджету Украины на 2020 год

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сумма в 28,2 млрд гривен не является бюджетом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в разъяснении по бюджету Аппарата СНБО Украины на 2020 год, обнародованном пресс-службой на сайте СНБО, пишет УНН.

“28,2 млрд гривен не является бюджетом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данная сумма предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины”, — цитирует пресс служба первого заместителя Секретаря СНБО Украины Михаила Коваля.

Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 5,4% ВВП на безопасность и оборону — 245 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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