Новости: Политика
Пятница, 20 сентября 2019, 17:48 • Саша Картер • 2970
В СНБО дали разъяснения по бюджету Украины на 2020 год
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сумма в 28,2 млрд гривен не является бюджетом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в разъяснении по бюджету Аппарата СНБО Украины на 2020 год, обнародованном пресс-службой на сайте СНБО, пишет УНН.
“28,2 млрд гривен не является бюджетом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данная сумма предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины”, — цитирует пресс служба первого заместителя Секретаря СНБО Украины Михаила Коваля.
Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 5,4% ВВП на безопасность и оборону — 245 млрд грн.
Источник: УНН