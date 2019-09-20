НБУ объяснил быстрый рост экономики
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Национальный банк Украины объяснил быстрый рост экономики во II квартале 2019 года высокими темпами роста потребительского спроса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный в пятницу комментарий регулятора.
"Во II квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,6% в годовом измерении (г/г), ускорившись с 2,5% г/г в I квартале 2019 года. Фактические темпы роста экономики превысили оценку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во II квартале составит 3% г/г. Основная причина более быстрого роста экономики - темпы роста потребительского спроса, выше прогнозируемых", - говорится в комментарии.
Как указано, конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,8% в годовом измерении против 10,7% в годовом измерении в предыдущем квартале.
Также отмечается, что рост инвестиций стремительно замедлился. Темпы увеличения валового накопления основного капитала составляли 7,9% г/г против 17,4% в I квартале.
Напомним, по данным Госстата, ВВП Украины за год вырос на 4,6%.