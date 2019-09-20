Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 18:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
2520
Версия для печати

НБУ объяснил быстрый рост экономики

НБУ объяснил быстрый рост экономики

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Национальный банк Украины объяснил быстрый рост экономики во II квартале 2019 года высокими темпами роста потребительского спроса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный в пятницу комментарий регулятора.

"Во II квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,6% в годовом измерении (г/г), ускорившись с 2,5% г/г в I квартале 2019 года. Фактические темпы роста экономики превысили оценку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во II квартале составит 3% г/г. Основная причина более быстрого роста экономики - темпы роста потребительского спроса, выше прогнозируемых", - говорится в комментарии.

Как указано, конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,8% в годовом измерении против 10,7% в годовом измерении в предыдущем квартале.

Также отмечается, что рост инвестиций стремительно замедлился. Темпы увеличения валового накопления основного капитала составляли 7,9% г/г против 17,4% в I квартале.

Напомним, по данным Госстата, ВВП Украины за год вырос на 4,6%.

Источник: УНН
Теги: НБУ, экономика, ВВП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.