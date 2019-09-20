Астрофизики предупредили о смерти целых галактик

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Далекие галактики умирают, лишенные своей способности производить новые звезды. К такому выводу пришла команда под руководством астрофизика Университета МакМастер Тоби Брауна, передает УНН со ссылкой на Futurism.

Сейчас команда исследует близлежащее скопление Девы, чтобы выяснить, что происходит, в надежде, что там происходят подобные явления. Браун предполагает, что галактики погибают, когда взаимодействуют с экстремальными условиями плотно расположенных скоплений галактик - но он не уверен почему.

Согласно Брауну, одной из причин может быть приливное "обдирание", процесс, в ходе которого весь газ, который галактика может использовать для образования звезд, "отсасываться" соседней межгалактической плазмой. Другая причина заключается в том, что среда внутри галактического скопления просто становится слишком горячей, чтобы космические газы могли охлаждаться и конденсироваться в звезды, что делает его бесполезным в качестве топлива.

"Когда вы убираете топливо для формирования звезд, вы эффективно убиваете галактику, превращая ее в мертвый объект, в котором не образуются новые звезды", - отметил Браун.

Напомним, авторам первой фотографии черной дыры достались 3 млн долларов.