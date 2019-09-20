Исследователи выяснили главное качество идеального партнера на всю жизнь

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Одним из главных качеств, которые люди ищут в долгосрочном партнере, является доброта. Об этом со ссылкой на новое международное исследование Университета Суонси сообщает Medical Xpress, передает УНН.

Исследователи попросили более 2700 студентов со всего мира создать себе идеального партнера на всю жизнь, используя фиксированный бюджет для "покупки" качеств такого партнера.

"Хотя такие черты, как физическая привлекательность и финансовые перспективы, были важны, первостепенное внимание уделялось доброте", - пишет издание.

Люди обычно тратили 22–26% своего общего бюджета на доброту и большые части своего бюджета - на физическую привлекательность и хорошие финансовые перспективы, в то время как такие черты, как креативность и целомудрие, получили менее 10%.

Исследовательская группа также обнаружила некоторые половые различия: мужчины как из Востока, так и из Запада выделяли большую, чем женщины, часть своего бюджета на физическую привлекательность (22% против 16%), в то время как женщины выделяли больше, чем мужчины, на хорошие финансовые перспективы (18% против 12%).

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Руководитель исследования, доктор Эндрю Г. Томас, считает, что изучение предпочтений супругов в разных культурах важно для понимания поведения человека.

"Глядя на очень разные культурные группы, мы можем проверить идею о том, что некоторые виды поведения являются универсальными для человека. Если мужчины и женщины ведут себя одинаково во всем мире, то это добавляет веса идее, что некоторые виды поведения развиваются, несмотря на культуру, а не из-за нее", - отметил он.

Результаты также показали разницу относительно такого критерия, как желание партнера иметь детей, что было приоритетом только для западных женщин.

"Мы думаем, что это как-то связано с планированием семьи. В культурах, где контрацепция широко распространена, желание партнера иметь детей может предсказать вероятность создания семьи", - казал Томас.