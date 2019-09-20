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Теннисистка Костюк стала полуфиналисткой соревнований во Франции

Теннисистка Костюк стала полуфиналисткой соревнований во Франции

Марта Костюк

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Киевлянка Марта Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. в Сен-Мало (Франция), сообщает УНН.

В четвертьфинальном матче 17-летняя украинка, потратив 2 часа 2 минуты, обыграла уроженку Одессы Марину Заневскую, которая сейчас выступает под флагом Бельгии - 7:6 (5), 6:1.

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Примечательно, что предыдущие две баталии Костюк проиграла Заневской - в 2018 году в финале в Чжухае и в 2019 году в 2 круге в Лонсестоне.

Отметим, что за выход в финал Костюк поспорит с пятой ракеткой турнира Вероникой Сепеда-Ройг из Парагвая, которая занимает 147 ступень в мировом табеле о рангах.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
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