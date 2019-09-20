В Техасе из-за тропического шторма "Имельда" погибли два человека

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В американском штате Техас из-за тропического шторма "Имельда" погибли два человека и еще более тысячи спасались от паводков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"19-летний парень утонул, получив поражение электрическим током, когда пытался спасти коня от паводков. Еще один человек в возрасте 40-50 лет утонул, когда пытался проехать на микроавтобусе через паводковые воды глубиной 2,5 метра вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что удалось спасти около тысячи человек и эвакуировать их в приюты. В Хьюстоне было отменено или задержано более 900 авиарейсов.

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Национальная метеорологическая служба сообщила, что округ Джефферсон залило дождем на 40 дюймов (чуть более 1 метра), который шел в течение 72 часов.

Напомним, 19 сентября в Испанию вернулись штормы, в результате которых на страну могут обрушиться грозы, ливни и наводнения.