Как прошел климатический марш и о чем попросили Президента

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Более 2000 человек сегодня вышли на климатический марш по всей Украине с требованиями нового экологического курса для нового правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию 350.org.

Климатический марш состоялся в 21 городе Украины, собрав более 2000 человек.

В Киеве Марш начался на Михайловской площади, прошел по улицам Трехсвятительской и через улицу Михаила Грушевского и дошел до Офиса Президента, чтобы передать ему открытое письмо-обращение.

Представитель Офиса Президента принял письмо с требованиями климатических активистов. Среди которых:

1) Перейти на 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году. Правительство Украины должно заявить о национальном курсе перехода страны на чистую энергетику.

2) Постепенно отказаться от ископаемого топлива, установить дату полного отказа от угля в энергетике, подготовить регионы, зависимые от угольной промышленности, к справедливому переходу, прекратить дотации в убыточную угольную отрасль. Уже сегодня международные организации и исследования утверждают — сжигание ископаемого топлива является крупнейшим источником парниковых выбросов во всем мире.

3) Признать энергоэффективность приоритетом № 1 в сфере энергопотребления. Выделять на энергоэффективность достаточное количество средств из бюджетов всех уровней — национального, областного, местного.

4) Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство. Выбросы парниковых газов от сектора животноводства составляют по самым скромным оценкам 18% всех выбросов (отходов) от общих загрязнителей воздуха.

5) Развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуры в городах. Больше всего в Украине воздух загрязняется от автомобилей и угольной промышленности. Например, в Киеве выбросы от транспорта отвечают за 90% загрязнения воздуха. Чтобы города стали действительно “зелеными” — нужен “зеленый” мобильный и доступный транспорт.

6) Сказать “нет” одноразовому пластику! Запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов. Прекратить производство и использование одноразового пластика. Внедрить расширенную ответственность производителей товаров.

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Организаторы отмечают, что из-за изменения климата в Украине может полностью или частично затопить 590 поселений, 52000 зданий, 660 экологически опасных объектов, 200000 гектаров c/х земель до конца века. 75 тысячам жителей этих территорий придется искать себе новый дом.

Причина всех этих изменений — выбросы парниковых газов, которые способствуют более быстрому нагреву планеты. Только за последние 150 лет (период стремительного индустриального развития) их концентрация возросла с 280 ppm (частей на миллион) до более чем 400 ppm. Такой стремительный рост содержания СО2 в атмосфере произошел на планете впервые за всю историю существования человечества.