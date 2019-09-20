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Обладатель пяти "Золотых мячей" запустил собственную линию одежды

Обладатель пяти "Золотых мячей" запустил собственную линию одежды

Лионель Месси

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Звездный нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды, передает УНН со ссылкой на Instagram аргентинца.

Бренд-менеджерами проекта стали сестра футболиста Мария Соль и Джинни Хилфигер, сестра американского дизайнера Томми Хилфигера.

"Было приятно представить собственный бренд одежды. На сегодняшний день первая коллекция уже доступна для продажи. Всех занял", - говорится в записи Месси.

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Отмечается, что "Месси Стор" является официальным брендом легендарного образа жизни премиум-класса футболиста, который специализируется на повседневной одежде в спортивном стиле.

Отметим, что обладатель шести "Золотых бутс" в прошлом сезоне в чемпионате Испании забил 36 мячей в 34 матчах.

Источник: УНН
Теги: спорт, одежда
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