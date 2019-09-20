Защита минера столичного моста Метро планирует обжаловать арест

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Адвокат минера столичного моста Метро Алексея Белько Сергей Полищук будет подавать апелляцию на решение суда об аресте на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Белька.

"Мы будем подавать апелляцию. Ориентировочно в (понедельник - ред.)", - сказал адвокат.

На вопрос, будут ли вносить залог он сказал: "Пока не известно".

"Его возьмут на поруки .... (народный депутат - ред.) Яна Зинкевич, и другие лица, которые обещали обеспечить его явку к следователю, в суд, обеспечить жильем, материально даже, если его выпустят под залог", - рассказал адвокат.

Также он сказал, что под стражей Белько будет находиться в Лукьяновском СИЗО.

"Под стражей он будет находиться в государственном учреждении Министерства юстиции Украины Киевский следственный изолятор. Это Лукьяновское СИЗО", - добавил Полищук.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.