В зоне ООС ранены трое военнослужащих

КИЕВ. 20 сентября. УНН. С начала этих суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил, а от вражеских обстрелов получили ранения три военнослужащих, передает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрела позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Новотроицкого из направления Докучаевска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки из направления Стили - из автоматического гранатомета; вблизи Красногоровки из направления Старомихайловки - из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки из направления Александровки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного из направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя из направления Украинского - из гранатометов различных систем.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новолуганского из направления Доломитного - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Крымского из направления Донецкого - из гранатометов различных систем; неподалеку Пивденного из направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - проинформировали в штабе.

Напомним, 19 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.