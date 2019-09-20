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Правоохранителя, который перешел на сторону "ДНР", заочно приговорили к 10 годам

Правоохранителя, который перешел на сторону "ДНР", заочно приговорили к 10 годам

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Начальника Донецкого городского управления МВД "ДНР" заочно приговорили к 10 годам за решеткой с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области в Facebook.

"За совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) УК Украины, мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В ходе специального предварительного расследования установлено, что 51-летний житель г. Донецка, будучи работником Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в нарушение присяги сотрудника правоохранительных органов Украины, пренебрег своими служебными обязанностями, не переехал после оккупации г. Донецка террористической организацией "ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию и в марте 2015 года стал активно сотрудничать с террористами, заняв пост так называемого начальника Донецкого городского управления МВД "ДНР".

"Находясь на указанной должности и действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщник террористов продолжает осуществлять руководство деятельностью так называемых "органов полиции ДНР" в г. Донецке, в частности координируя вопрос о задержании граждан и привлечения их к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, милиционера-коллаборанта из Дебальцево осудили на 8 лет.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Донецк и Донецкая область, прокуратура, Украина
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