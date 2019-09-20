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Ни один украинец не попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Ни один украинец не попал в символическую сборную тура Лиги Европы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. По итогам первого тура группового раунда лиги Европы стали известными лучшие игроки, которые попали в символическую сборную, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Лондонский "Арсенал" нанес "Айнтрахту" самое большое домашнее поражение в еврокубках - 3:0. Благодаря этому Эмилиано Мартинес, Калум Чемберс и Букайо Сака попали в первую в этом сезоне Команду недели Лиги Европы.

Также в нее попали:

защитники: Антон Недялков ("Лудогорец"), Аксел Туанзебе ("Манчестер Юнайтед"), Борна Баришич ("Рейнджерс");

полузащитники: Бибрас Натхо ("Партизан"), Николо Дзаньоло ("Рома"), Кевин Буа ("Базель");

нападающие: Клаудиу Кешер ("Лудогорец"), Андраж Шпорар ("Слован").

Отметим, что ни одному представителю киевского "Динамо" и "Александрии" не нашлось места в данной символической сборной.

Напомним, "Динамо" вырвало победу на старте выступлений в Лиге Европы.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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