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Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию относительно ПриватБанка и реформы

Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию относительно ПриватБанка и реформы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, который реализуется Президентом Украины и украинским правительством и направлен на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики, говорится в сообщении.

По информации ОП, Зеленский отметил, что менее чем через месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и реальную борьбу с коррупцией.

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"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации относительно ПриватБанка.

Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Во встрече также приняли участие Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, НБУ подтвердил ожидания новой программы МВФ до конца года.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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