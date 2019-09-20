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Милованов: мы не запускаем рынок земли, а выводим его из тени

Милованов: мы не запускаем рынок земли, а выводим его из тени

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Мы не запускаем оборот земли, ведь он уже есть. Мы хотим вывести его из тени, сделать его прозрачным и обеспечить одинаковые правила игры для всех украинцев. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время брифинга, передает УНН.

Милованов отметил, что задача власти - создать действительно равные условия для всех граждан, обеспечить каждого равным правом распоряжаться своей землей и иметь ее справедливую цену.

"Я хочу подчеркнуть - мы не запускаем оборот земли, ведь он уже есть. Мы хотим вывести его из тени, сделать его прозрачным и обеспечить одинаковые правила игры для всех украинцев", - отметил Тимофей Милованов.

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Милованов также подчеркнул, что для внедрения земельной реформы важно создать действенные механизмы борьбы с "черными деньгами", в частности через тщательный мониторинг потенциальных покупателей, законности и чистоты их денег.

"Нам нужно знать, кто является конечным владельцем и покупателем украинской земли, должны сделать так, чтобы деньги работали на Украину. В случае возникновения сомнений в прозрачности продажи - мы будем дополнительно проверять покупателя и происхождение его денег", - отметил министр.

Напомним, обнародован проект закона о рынке земли.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, рынок
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