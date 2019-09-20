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Массовое заминирование в Киеве: проверили более 60 объектов, взрывчатку не нашли

Массовое заминирование в Киеве: проверили более 60 объектов, взрывчатку не нашли

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Полиция Киева утром снова получила сообщение о массовом заминировании: 20 жилых домов, 8 родильных домов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольств и мостов. Как сообщили на официальной странице МВД в Facebook, проверки завершились, ничего опасного не нашли, передает УНН.

"... проверки завершились: ничего опасного", - говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что уголовное производство следователи Печерского Управления Полиции начали по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, Киевом прокатилась волна "минирований".

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, полиция
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