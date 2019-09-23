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АЧС: болгарским фермерам выплатили 2,5 млн евро компенсаций

АЧС: болгарским фермерам выплатили 2,5 млн евро компенсаций

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Болгарское правительство выплатило фермерам, которым пришлось отбраковать свиней из-за африканской чумы свиней (АЧС), около 2,5 млн евро финансовой поддержки. Об этом пишет Euro Meat News, передает УНН.

Кроме того, правительство страны разрабатывает требования по мерам биобезопасности в трех категориях свинохозяйств - личной, семейной и промышленной ферме. В дальнейшем фермеры смогут получить компенсацию только в случае, если они будут отвечать указанным требованиям.

В целом, во время ликвидации вспышек АЧС в Болгарии уничтожили 130 тыс. свиней. Общее поголовье свиней в стране уменьшилось на 20%.

"Мы наблюдаем положительные тенденции и пониженную интенсивность распространения африканской чумы свиней. С 1 августа до сих обнаружили только шесть новых вспышек, из которых 1 - на промышленной ферме", - комментирует министр сельского хозяйства страны Дессислава Танева.

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Как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, которые произошли во всех без исключения областях страны. В этом году - зарегистрировано уже более 40 вспышек. При этом, компенсации за ущерб от АЧС украинские фермеры получают с большими задержками, и часто, не в полном объеме.

В частности, по состоянию на конец прошлого года государство имело долг перед фермерскими предприятиями более 27 млн грн.

В этом году, как отчитались в Госпродпотребслужбе, были выплачены компенсации в размере всего лишь 45 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Болгария, компенсация, АЧС
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