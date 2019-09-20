Убытки Приватбанка составляют 200 млрд грн - член набсовета

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Убытки ПриватБанка с 2006 года достигают 200 млрд гривен, что превышает сумму, на которую банк был капитализирован во время национализации. Об этом заявил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Эта сумма составляет 200 млрд гривен Это убытки, которые понес ПриватБанк с 2006 года до национализации. Куда делись эти 155 млрд грн, а на самом деле гораздо больше - это вот такие договоры (о выдаче фиктивных кредитов - ред.)", - сказал Сульжик.

Он также рассказал, что ПриватБанк до национализации оформлял выдачу кредитов по фиктивным договорам, которые не были никем подписаны.

Как сообщал УНН, глава СНБО Александр Данилюк исключил возможность повторной передачи банковского учреждения в частные руки.