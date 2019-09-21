На админгранице с Крымом начали строить новые пункты пропуска

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На админкордони аннексированного Крыму с Херсонской областью начали строить новые контрольно-пропускные пункты. Информация об этом размещена на сайте Херсонской облгосадминистрации, сообщает УНН.

По словам председателя Херсонской области Гусева, строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали 20 сентября. Работы продлятся до ноября.

"Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", - отметил Гусев.

Ранее в аннексированом Крыму, на подъезде к российскому пункту пропуска "Армянск" у админграницы полуострова с Херсонской областью, установили контрольно-пропускной пункт и шлагбаум.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украины и полуостровом пролег формально административная, но фактически - настоящий граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".