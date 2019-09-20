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Шустер подаст в суд на Коломойского

Шустер подаст в суд на Коломойского

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Телеведущий Савик Шустер подаст в суд на Игоря Коломойского. Об этом журналист объявил во время ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства, и, в конце концов моей профессиональной пригодности", - сказал Шустер.

Ведущий объяснил, что речь идет о ситуации, когда ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера было снято с эфира телеканала 1+1.

В то же время, в одном из интервью Игорь Коломойский заявил, что его телеканал снял с эфира передачу Савика Шустера из-за того, что тот якобы брал деньги у приглашённых за участие в программах.

Напомним, Зеленский прокомментировал разговор с Коломойским.

Источник: УНН
Теги: суд
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